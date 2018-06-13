В Госдуму внесли проект о самостоятельном выборе даты свадьбы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления, внесен в Государственную думу РФ, сообщается на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления.
"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", — говорится в распоряжении.
Проектом предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Предусматривается, что граждане получат возможность выбрать дату государственной регистрации брака дистанционно через портал госуслуг.