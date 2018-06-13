В Госдуму внесли проект о самостоятельном выборе даты свадьбы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления, внесен в Государственную думу РФ, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект, предлагающий дать россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время бракосочетания, но не ранее месяца и не позже года после подачи заявления.

"Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", — говорится в распоряжении.

Сейчас, согласно Семейному кодексу, брак заключается через месяц после дня подачи заявления. Отмечается, что данный факт не позволяет вступающим в брак выбрать удобные дату и время регистрации, а органам ЗАГС не дает возможность гибко регулировать свою загруженность. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда значительное число граждан желают вступить в брак в определённые знаменательные даты, но не имеют возможности подать заявление на эту дату.

Проектом предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Предусматривается, что граждане получат возможность выбрать дату государственной регистрации брака дистанционно через портал госуслуг.