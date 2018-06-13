Собянин: финансовое донорство Москвы регионам нарастает

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Москва обеспечивает трансферты федерального бюджета другим субъектам РФ, при этом финансовое донорство столицы нарастает, заявил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва всегда являлась донором, и сегодня является донором. Только это донорство с учетом роста экономики нарастает. Мы уже сегодня обеспечиваем трансферты федерального бюджета, которые помогают другим субъектам", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Если центр перечисляет 1,7 триллиона другим субъектам для выравнивания бюджетной обеспеченности, то с территории Москвы в федеральный бюджет поступает 1,8 триллиона, добавил мэр. "И этот объем нарастает, за последние годы он вырос почти в два раза. Это главная помощь для других регионов и развития страны в целом", — отметил Собянин.

"В городах сосредоточен основной экономический потенциал, 600 городов мира обеспечивают уже почти половину мирового ВВП. В России такая же ситуация. Москва производит 22% ВВП нашей страны. Это огромный потенциал", — добавил столичный градоначальник.

По его словам, производительность труда в Москве в 10 раз выше, чем в сельской местности.