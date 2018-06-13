Число граждан Китая, обучающихся в России, увеличилось, заявила Голикова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Число граждан Китая, обучающихся в России, увеличилось вдвое с 2012 года — до 30 тысяч человек, а российских граждан, которые учатся в Китае, — в два с половиной раза — до 18 тысяч, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на двусторонней встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

Тринадцатого июня 2018 года состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с заместителем премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Татьяна Голикова поприветствовала Сунь Чуньлань во главе китайской делегации для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, а также поздравила с назначением председателем китайской части Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

По словам Татьяны Голиковой, отношения между Россией и Китаем находятся на очень высоком уровне и характеризуются активным сотрудничеством по многим направлениям. Страны успешно взаимодействуют в образовании, культуре, туризме и спорте, здравоохранении, СМИ, архивной и молодежной сферах. Укрепляются обмены школьниками, студентами, преподавателями, прямые связи между высшими и средними учебными заведениями, ассоциациями вузов. Важным событием стало открытие в сентябре 2017 года в Шэньчжэне первого Российско-Китайского Университета на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического университета.

"В период с 2012 года число граждан Китая, обучающихся в России, увеличилось вдвое, до 30 тысяч человек, а российских граждан, которые учатся в Китае, — в два с половиной раза, до 18 тысяч Работа по наращиванию двусторонней академической мобильности до 100 тысяч человек к 2020 году идет успешно", — цитируют Голикову в секретариате вице-премьера. Она отметила, что значимую роль играет преподавание русского языка в Китае и китайского языка в России.

В рамках Годов российских и китайских СМИ (2016-2017 годы) реализовано почти 250 совместных проектов, отметила вице-премьер. Так, подписано соглашение о распространении в Китае российского телеканала "Катюша".

Созданы и успешно функционируют Российско-Китайские студенческие инкубаторы. Первый был запущен в июле 2016 года на базе Тихоокеанского государственного университета в г. Хабаровске. Инкубаторы открылись в 2017 году в Омске, Ульяновске и Уфе. Китайская сторона запустит такие же инкубаторы в Циндао, Сиане, Харбине и Гуйяне.

По словам Голиковой, среди важных направлений — сотрудничество в области медицины катастроф, современных медицинских технологий и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "Большие ожидания от запущенного в этом году нового масштабного проекта — Годы межрегиональных обменов, в рамках которого в 2018-2019 годах организуется большое количество мероприятий, направленных на укрепление связей на уровне административно-территориальных образований России и Китая", — подчеркнула заместитель председателя правительства. Она также пригласила китайских коллег принять участие в Мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills в Казани в 2019 году, направленном на повышение престижа рабочих профессий.

В заключение Татьяна Голикова отметила, что прошедшая встреча, а также последующая совместная работа в рамках межправкомиссии по гуманитарному сотрудничеству станут важным шагом в подготовке к очередной 23-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, которая запланирована на осень текущего года.