Прямую линию с Путиным посмотрели почти 5,8 миллиона россиян

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Порядка 5,8 миллиона россиян (5 781 826) посмотрели программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", трансляцию которой 7 июня вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24" и МИР, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.

Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

Согласно полученным данным, наибольшую аудиторию (старше 4 лет) в этом году собрала трансляция Прямой линии на Первом канале — 2,77 миллиона. На телеканале "Россия 1" за ней следили порядка 2,42 миллиона россиян, по "России 24" — 459 тысяч, а телеканал "МИР" собрал у экранов порядка 132,2 тысячи зрителей.

В прошлом году прямую линию с президентом посмотрели более 6,1 миллиона россиян, тогда трансляцию вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24". За 10 лет рекордной стала прямая линия в 2015 году: она собрала у экранов порядка 8,4 миллиона человек.