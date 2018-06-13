Напротив здания администрации Приморья началась акция протеста сирот

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн — РИА Новости. Сироты вышли на акцию протеста на центральную площадь Владивостока напротив здания региональной администрации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Приморского края Алексей Корниенко.

"Видимо, их вынудила безвыходная ситуация. Сейчас на месте мой помощник, я готов переговорить с администрацией, чтобы их принял врио губернатора, чтобы сироты и власти наладили взаимоотношения", — сказал депутат.

По его словам, сегодня в Приморье жилья ждут порядка 6,5 тысячи сирот.

"Тема эта — не решаемая ни федеральными, ни региональными властями. Средний срок ожидания жилья сиротами — около 15 лет. Основная проблема — отсутствие федерального бюджета, а регионы просто не в состоянии тянуть эту тяжелую ношу", — сказал Корниенко.

Он добавил, что будет вносить поправки об увеличении финансирования жилья для сирот на федеральном уровне.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации края, вице-губернатор Ирина Мануйлова в пятницу, восьмого июня, встречалась с детьми-сиротами, которые стоят в очереди на получение квартир. Также в мае с ними встречался врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Основная жалоба их была в том, что, не имея прописки, они не могут устроить детей в школу. Врио губернатора уже направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем", — сказал собеседник.

Он также отметил, что Мануйлова на встрече с сиротами сообщала, что с каждым из них власти готовы работать индивидуально и рассмотреть варианты с предоставлением временного жилья. Контакты сотрудников администрации у сирот есть, они постоянно на связи, добавил собеседник.

По его словам, сейчас к участникам акции вышли представители администрации края. По данным властей края, сегодня в Приморье на учете в сводном списке на получение жилья как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят 7040 человек. Из них 5,2 тысячи — совершеннолетние. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.

В Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Ежемесячные компенсации из краевого бюджета за съем жилья дети-сироты будут получать до тех пор, пока им не будет предоставлена квартира. Размер компенсации составит пять тысяч рублей для арендующих жилье во Владивостоке, три тысячи рублей — в других населенных пунктах края. Сейчас департамент образования и науки Приморского края разрабатывает порядок предоставления компенсации.