Напротив здания администрации Приморья началась акция протеста сирот

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн — РИА Новости. Сироты вышли на акцию протеста на центральную площадь Владивостока напротив здания региональной администрации, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от Приморского края Алексей Корниенко.
По его словам, сегодня в Приморье жилья ждут порядка 6,5 тысячи сирот.
"Тема эта — не решаемая ни федеральными, ни региональными властями. Средний срок ожидания жилья сиротами — около 15 лет. Основная проблема — отсутствие федерального бюджета, а регионы просто не в состоянии тянуть эту тяжелую ношу", — сказал Корниенко.
Он добавил, что будет вносить поправки об увеличении финансирования жилья для сирот на федеральном уровне.
"Основная жалоба их была в том, что, не имея прописки, они не могут устроить детей в школу. Врио губернатора уже направил предложения в адрес президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем", — сказал собеседник.
Он также отметил, что Мануйлова на встрече с сиротами сообщала, что с каждым из них власти готовы работать индивидуально и рассмотреть варианты с предоставлением временного жилья. Контакты сотрудников администрации у сирот есть, они постоянно на связи, добавил собеседник.
По его словам, сейчас к участникам акции вышли представители администрации края. По данным властей края, сегодня в Приморье на учете в сводном списке на получение жилья как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стоят 7040 человек. Из них 5,2 тысячи — совершеннолетние. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть ребят имеют неисполненные судебные решения на получение квартир.
В Приморье разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир. Ежемесячные компенсации из краевого бюджета за съем жилья дети-сироты будут получать до тех пор, пока им не будет предоставлена квартира. Размер компенсации составит пять тысяч рублей для арендующих жилье во Владивостоке, три тысячи рублей — в других населенных пунктах края. Сейчас департамент образования и науки Приморского края разрабатывает порядок предоставления компенсации.