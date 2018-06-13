Россия выступает за взаимодействие всех стран в спорте, заявил Путин

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за самое тесное взаимодействие всех стран в спорте, который должен быть вне политики.

"Шестьдесят восьмой Конгресс ФИФА собрал в Москве делегатов всех 211 национальных футбольных ассоциаций и шести континентальных конфедераций, весь свет мирового футбола. Хотел бы особо отметить верность международного футбольного союза принципу "спорт вне политики". Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта, его безграничного гуманистического потенциала", — сказал президент, выступая в среду на конгрессе ФИФА.

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