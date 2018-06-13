Первый московский бесплатный поезд с болельщиками ЧМ отправился в Адлер

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Первый московский бесплатный поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России отправился с Казанского вокзала столицы в Адлер, передает корреспондент РИА Новости.
Это двухэтажный, комфортабельный современный состав, состоящий из 15 вагонов для пассажиров на 796 мест (в том числе места для маломобильных граждан), включая вагон-ресторан.
Всего во время проведения чемпионата мира в России между городами-организаторами матчей будут курсировать 734 дополнительных поезда общей вместимостью более 448 тысяч мест. В их составы включены современные вагоны, оснащенные всеми необходимыми сервисами для совершения комфортной поездки: кондиционерами, розетками, Wi-Fi, новыми туалетами.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.