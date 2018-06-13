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Общество

Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу‍

11:0513.06.2018
(обновлено: 11:27 13.06.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМузыкант, актер и продюсер Семен Слепаков. Архивное фотоМузыкант, актер и продюсер Семен Слепаков. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу. Политик отметил, что ему понравилась композиция, и ответил на нее своим четверостишием.

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Ранее Слепаков опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященной Чемпионату мира по футболу и Кадырову как тренеру сборной. В песне говорится, что глава Чечни "твердый, как пармезан", "не верит мужским слезам", "служит примером сам".

В песне тренер ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч Эмиратам, после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

В конце Слепаков призывает болельщиков не расстраиваться и надеяться на лучшее будущее российского футбола.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — написал глава Чечни в Telegram.

При этом Кадыров выразил сожаление, что у Слепакова российская сборная потерпела поражение. "Это непорядок", — заявил он и пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую песню.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, пока "мы тренируем юмор", российские футболисты тренируют волю к победе.

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на ЧМ. В конце поста он опубликовал четверостишия, в которых, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле".

Слепакову следует извиниться

В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал юмор Семена Слепакова "низкопробным". По его словам, автору следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

Флаги с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?" — заметил министр.

При этом Умаров подчеркнул, что у Рамзана Кадырова очень здоровое чувство юмора.

"И я уверяю вас, что не будет никого негатива в адрес Слепакова, пусть он не нервничает, дышит глубже. Но нужно завязывать с этим", — отметил Умаров.

Он считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил министр.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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