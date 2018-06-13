В Москве к ЧМ-2018 подготовили более 600 бесплатных экскурсий

Арт-объекты, установленные к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Арт-объекты, установленные к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий на нескольких языках по центру Москвы будут доступны с 13 июня по 14 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте мэра города.

"С 13 июня по 14 июля организуют более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру города в рамках акции "Москва — столица мирового футбола". Попасть на них смогут все желающие. Экскурсии будут проходить каждый день с 10.00 до 20.00", — говорится в сообщении.

Экскурсии проведут на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках. Посетители узнают футбольные тайны известных столичных достопримечательностей, увидят большую спортивную арену "Лужников" и стадион "Спартак". Кроме этого, гиды расскажут об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках.

Как сообщается, экскурсии, длительность каждой из которых около двух часов, пройдут по шести маршрутам. В день планируется проводить не менее 20 экскурсионных туров. "На автобусную экскурсию могут попасть до 45 человек. Группы для пешеходных прогулок по городу будут насчитывать до 25 человек", — добавляется в сообщении.

Записаться на них можно в специальных мобильных экскурсионных пунктах, которые расположены на Триумфальной площади, на Арбате (рядом со станцией метро "Смоленская"), в начале улицы Никольской и у стеклянного купола в парке "Зарядье".