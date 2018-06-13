МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста в четверг, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Мы ждем, что завтра внесут", — сказал собеседник агентства.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

Президент России Владимир Путин заявлял в ходе прямой линии в начале июня, что правительство представит свои предложения о пенсионной реформе в ближайшее время.

При этом глава государства отмечал, что главным результатом реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к предложениям о повышении пенсионного возраста.