МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста в четверг, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.
Президент России Владимир Путин заявлял в ходе прямой линии в начале июня, что правительство представит свои предложения о пенсионной реформе в ближайшее время.
При этом глава государства отмечал, что главным результатом реформы должно стать повышение благосостояния пенсионеров и что сам он очень осторожно относится к предложениям о повышении пенсионного возраста.