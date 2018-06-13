СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Более 25 тысяч машин проехало по мосту в Крым 10 июня, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань" Росавтодора, в оперативном управлении которого находится автодорожная часть моста.

В сообщении уточняется, что речь идет о движении в обе стороны.

Предыдущий рекорд в 23 тысячи транспортных средств зафиксировали 20 мая. Всего за три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, в том числе более 600 рейсовых и заказных автобусов.

Дорожники отметили рост трафика в направлении Крыма: за трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, в обратную сторону — 33,3 тысячи. Всего за 12 суток с начала летнего сезона по мосту проехали более 186 тысяч автомобилей (103 тысячи в сторону Крыма, более 83 тысяч в сторону Тамани), рассказали в ведомстве.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А-290. Это четырехполосная трасса категории 1Б с пропускной способностью в 40 тысяч машин в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 км/ч, остановки на мосту запрещены.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения по нему изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Движение автотранспорта было запущено 16 мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>