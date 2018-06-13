Москву украсили цветники в символике чемпионата мира по футболу

Молодые люди фотографируются рядом с символикой, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 в Москве. Архивное фото

Молодые люди фотографируются рядом с символикой, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цветники, оформленные в стилистике предстоящего чемпионата мира по футболу, появились в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Общая площадь тематических цветников составила почти 900 квадратных метров. Каждый из них имеет уникальный рисунок, созданный на основе символики чемпионата, и отличается обилием оттенков. Основными цветами при оформлении клумб к чемпионату мира по футболу – 2018 стали белый, синий и красный", — рассказали в комплексе в среду.

Как уточнили в пресс-службе, всего к мундиалю оформлены 12 уникальных тематических цветников, шесть из них украсили территорию вдоль Волоколамского шоссе, где пройдёт маршрут автобусов с участниками и зрителями чемпионата. Новое цветочное оформление появилось также на Рублевском и Варшавском шоссе, площади Гагарина, Земляном валу и в Ильинском сквере.

"Для их создания специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" высадили около 40 тысяч растений, а кроме того использовали порядка 20 видов цветов и почти 10 оттенков. Так бегония, петуния, тагетес, роджерстия, астильба, хоста и другие цветы украсили столицу в преддверии мундиаля", — уточнили в пресс-службе.

На протяжении всего периода цветения растений за ними будут ухаживать: регулярно поливать, рыхлить почву и при необходимости подсаживать рассаду, добавили в комплексе.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.