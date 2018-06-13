В пострадавшем от взрыва доме в поселке Хабаровского края начали ремонт

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Ремонтные работы начались в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, где в субботу произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель администрации Ванинского района, в который входит поселок.

В субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, предположительно, бытового газа. Погиб 89-летний мужчина, его 63-летний сосед получил ожоги. Эвакуированы 60 жильцов. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку. В результате взрыва повреждены шесть квартир и лестница с 1 по 3 этаж в первом подъезде. Выбиты стекла.

"Сегодня начались ремонтные работы. В первом подъезде восстанавливают лестничные пролеты. Восстановление квартир начнется позже. Сумма ущерба пока не определена", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас в свои квартиры вернулись жильцы второго подъезда. Жильцы первого подъезда пока находятся у родственников, два человека воспользовались пунктами временного содержания.