В пострадавшем от взрыва доме в поселке Хабаровского края начали ремонт

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Ремонтные работы начались в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, где в субботу произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель администрации Ванинского района, в который входит поселок.
"Сегодня начались ремонтные работы. В первом подъезде восстанавливают лестничные пролеты. Восстановление квартир начнется позже. Сумма ущерба пока не определена", — сказал собеседник.
По его словам, сейчас в свои квартиры вернулись жильцы второго подъезда. Жильцы первого подъезда пока находятся у родственников, два человека воспользовались пунктами временного содержания.