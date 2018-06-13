Верховный суд 27 июня решит, нужны ли водителям светоотражающие жилеты

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ 27 июня рассмотрит иск об отмене для водителей обязанности надевать светоотражающие куртку или жилет при выходе из автомобиля вне населенных пунктов, сообщили РИА Новости в суде.

"Административный иск о признании частично недействующими пунктов 1.2, 2.3.4 Правил дорожного движения будет рассмотрен 27 июня", — сказали в суде.

Пункты ПДД, предусматривающие светоотражающий жилет для водителей, вступили в силу 18 марта. Наказание за их нарушение пока не предусмотрено.

По данным представителя ГИБДД России Юрия Шакирова, в прошлом году 386 водителей по всей стране были сбиты из-за того, что не надели жилеты. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 были ранены.

Сейчас ведомство рассматривает вопрос, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и если да, то по какой из статей.