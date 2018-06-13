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Общество

Турнир без победителя: Роскачество проверило пиво на прилавках

09:2113.06.2018
(обновлено: 09:24 13.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПивные бутылки. Архивное фотоПивные бутылки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Роскачество при проверке пива в России не обнаружило "химических" продуктов, изготовленных искусственно, однако ни один из исследуемых организацией напитков не получил высшего балла по вкусовым качествам, говорится в сообщении Роскачества.

Дегустация коньяка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Организация в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 провела мониторинг качества светлого фильтрованного пива. В исследование вошло 40 крупнейших брендов, большинство товаров — российского производства. Стоимость продукции составила от 67 рублей до 260 рублей за литр.

"В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного "синтетического" продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта", — отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.

Согласно Роскачеству, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи), до 20% может составлять несоложеное сырье (пророщенные зерна ячменя или других злаков). Если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, то, по мнению организации, это может говорить о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить.

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© РИА Новости / Александр Юрьев
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"Указывать на нарушение данных пропорций косвенно может такой показатель, как массовая концентрация общего азота. Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка", — отмечается в релизе. Отклонение по азоту было выявлено в пяти случаях из 40.

Кроме того, проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась Роскачеством с привлечением дегустационной комиссии. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. "По результатам испытаний вкуса, самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво", — указывает организация.

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