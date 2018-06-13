Турнир без победителя: Роскачество проверило пиво на прилавках

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Роскачество при проверке пива в России не обнаружило "химических" продуктов, изготовленных искусственно, однако ни один из исследуемых организацией напитков не получил высшего балла по вкусовым качествам, говорится в сообщении Роскачества.
"В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного "синтетического" продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта", — отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, слова которой приводятся в релизе.
Согласно Роскачеству, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода (пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи), до 20% может составлять несоложеное сырье (пророщенные зерна ячменя или других злаков). Если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, то, по мнению организации, это может говорить о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить.
Кроме того, проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась Роскачеством с привлечением дегустационной комиссии. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость. "По результатам испытаний вкуса, самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво", — указывает организация.