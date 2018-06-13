Концерты военных песен пройдут в четырех парках в Москве 22 июня

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Концерты военных песен в рамках акции "Парки поют" состоятся в Бабушкинском парке, саду имени Баумана, усадьбе Воронцова и в парке "Красная пресня" в Москве 22 июня, сообщается на сайте мэра города.

"В четырех парках департамента культуры Москвы 22 июня пройдут концерты военных песен. В 16.15 профессиональные хоры одновременно начнут исполнять песни о Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

После основной части программы концерта посетители смогут присоединиться к профессиональным хорам и спеть вместе с ними популярные военные композиции. Среди них шесть песен из концертной программы: "День Победы", "Катюша", Темная ночь", "На безымянной высоте", "Священная война" и "Смуглянка". Перед выступлением участникам акции раздадут распечатанные тексты песен, а дирижеры проведут репетиции, после которых профессионалы и любители споют вместе.

Как сообщается, выступления пройдут на открытых сценах парка. Мероприятие начнется в 16.00 с минуты молчания в память о погибших. "В 16.05 победители детского городского конкурса "Мое Отечество" начнут читать стихи о войне, а в 16.15 стартует сама акция", — добавляется в сообщении.