Экологи сообщили о массовой гибели сельди на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июн – РИА Новости. Тихоокеанская сельдь в значительных масштабах гибнет на севере Сахалина в заливе Пильтун, сообщил в среду РИА Новости руководитель общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Полевая группа общественной организации обследовала более 30 километров побережья Пильтуна, а также залив Торрох и нижнее течение реки Сабо (на протяжении 1,5 км от устья).

"На этом отрезке мы произвели подсчет погибшей рыбы в 28 точках. Наибольшая концентрация наблюдается в двух местах. На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на 10 м побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо – 5990 экземпляров также на 10 м побережья", — пояснил глава "Эковахты".

В районе устья реки Хальчикова волонтеры зафиксировали плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 см. По предварительным оценкам, ее объем составляет примерно 93 тонны. Выше 1,5 км от устья реки Сабо погибшей рыбы нет.

"Общий объем погибшей сельди ещё предстоит оценить, но уже сейчас ясно, что он очень значителен", — сказал Лисицын.

По словам эколога, погибли в основном неотнерестившиеся особи сельди.

Пробы рыбы, при содействии мэра Охинского района, в ближайшее время отправят в Москву и передадут в сертифицированные лаборатории для анализа. Помощь в столице с передачей проб и оплатой дорогостоящих анализов окажет "Гринпис России" по договоренности с "Эковахтой".

"Гибель такого количества разновозрастной рыбы одного вида – это аномальное событие и может идти речь об уничтожении большей части популяции сельди залива Пильтун. Причины гибели пока неясны и необходимо дождаться результатов лабораторных анализов", — отметил Лисицын.