Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную по футболу

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу. Он отметил, что ему понравилась композиция, и ответил на нее своим четверостишьем.

Слепаков ранее опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу. В частности, Слепаков в ней отмечает, что Кадыров "твердый, как пармезан". В композиции глава Чечни ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч "Эмиратам", после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — написал он в Telegram.

Кадыров выразил сожаление, что в песне Слепакова российская сборная потерпела поражение. "Это непорядок", — написал глава Чечни и пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую композицию.

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на чемпионате мира. В конце поста он опубликовал несколько четверостиший, в которых, по его словам, отвечает Слепакову "в его стиле".

"Низкопробный юмор"

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров назвал юмор Слепакова "низкопробным. "В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — заявил он.

Умаров выразил мнение, что Слепакову следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

"Жанр предполагает искусство языка, но не надо издеваться над сборной России на самом старте, играть-то ребята еще не начали. Какое настроение он создает?" — заметил министр, добавив, что "делается это не в остроумной, жанровой форме, а нарочито и пошло, гадко, низкопробно". При этом Умаров подчеркнул, что у Кадырова "очень здоровое чувство юмора", и призвав Слепакова извиниться перед сборной и главой Чечни.

Россияне сыграют 14 июня в матче открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии. На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.