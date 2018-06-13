Застройщикам ЖК с контейнерами с раздельным сбором мусора хотят дать льготы

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину ввести налоговые послабления для застройщиков жилищных комплексов, на территории которых будут установлены раздельные контейнеры для сбора мусора.

"Контейнеры для раздельного сбора мусора пока стоят далеко не в каждом российском дворе. Все отходы часто выбрасываются в одно место, отведенное под свалку. Не потому, что наши граждане такие безответственные. Просто далеко не каждый человек в силу множества причин будет упаковывать отходы в разные пакеты… Гораздо более простым и приемлемым представляется следующий вариант: прописать на законодательном уровне систему налоговых послаблений для застройщиков", — написал депутат в письме Кобылкину, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик пояснил, что "речь идет о жилищных комплексах, на территориях которых будут установлены раздельные контейнеры для сбора мусора".

"Вывозить отходы на полигон для утилизации также должен застройщик, в чьи обязанности еще будет входить информационная сопровождающая процесса. Так, при заселении в квартиру жильцы должны получать специальную памятку, в которой будет прописано, какие отходы для каких контейнеров предназначены, а также расписание вывоза мусора с территории ЖК", — написал Чернышов.

Депутат уверен, что реализация данной инициативы существенно уменьшит загрязнение природы, принесет пользу экономике региона и страны в целом.

Чернышов также пояснил, что Россия только начинает осваивать культуру переработки мусора. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе, который вступит в силу в 2019 году.

"В связи с этим предлагается принять превентивные меры по дополнительному стимулированию предприятий и граждан к разумной сортировке отходов и повышению эффективности утилизации", — отметил парламентарий.