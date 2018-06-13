МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Чечни считают "низкопробным" юмор Семена Слепакова в шуточном ролике, где он советует назначить главу республики Рамзана Кадырова тренером сборной России по футболу ради победы на чемпионате мира, заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

"Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и, тем более, нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — сказал Умаров.

По его словам, автору следовало бы выражаться "без пошлостей" и не издеваться над сборной страны перед самым началом соревнования.

Он считает, что Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.

"Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил министр.

Скандал вокруг толстовки

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в минувшем январе заявил, что владельцы компании Н&М должны в полном составе уволить сотрудников PR-отдела после расистского скандала.

Ранее известный производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утих.

"В данном вопиющем случае владельцам Н&М нужно либо в полном составе и с треском выгнать свой PR-менеджмент, предварительно принеся соответствующие извинения, либо — вменяемо доказать человечеству, особенно его темнокожей части, всю "невинность" этой, на мой взгляд, плохо прикрытой расистской выходки", — сказал министр.

Спор вокруг Ленина

В ноябре прошлого года Рамзан Кадыров заявил, что Геннадий Зюганов не слышит доводы молодого поколения в вопросе захоронения тела Владимира Ленина после того, как лидер КПРФ заявил, что "болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки".

"Позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет "болтовней". Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, "по сути дела, бескровно закончилась". То есть расстрела царской семьи, гражданской войны, репрессий, голода — этого ничего не было, по мнению "историка" Зюганова? Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?" — заявил глава Чечни.

"За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период", — заключил Кадыров.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, отказался приносить извинения за слова в споре о захоронении Ленина.

Он заявил, что много лет работал на Кавказе и очень любит этот регион.

"На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать", — сказал Зюганов РИА Новости.