На концерт ко Дню России на Красной площади пришли более 30 тысяч человек

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 30 тысяч человек пришли на концерт ко Дню России, который состоялся на Красной площади в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

"В центре столицы, на Красной площади, состоялся концерт, посвящённый Дню России. В мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек", — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка и безопасности граждан. Всего более 7 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, по всей стране.

Один из самых молодых государственных праздников — День России — отмечается в Российской Федерации 12 июня.