В Нижнем Новгороде к ЧМ открыли набережную после десятилетней реконструкции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн — РИА Новости. Открытие Нижне-Волжской набережной, 10 лет находившейся на реконструкции в историческом центре Нижнего Новгорода, состоялось во вторник — в День России и день города, передает корреспондент РИА Новости.
"Освобождение от синего забора — это только начало нового подхода к развитию города с точки зрения его благоустройства, отношения к его историческому наследию. Сегодня мы все видим, какой прекрасный вид открывается с Нижне-Волжской набережной на Стрелку и кафедральный собор Александра Невского, но также видим, что набережную нужно наполнять полезными и красивыми объектами: возможно, малыми архитектурными формами, зонами для детского и семейного отдыха", — сказал Никитин.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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