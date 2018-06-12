Путин отметил трудолюбие россиян

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Будущее России благодаря талантливым и трудолюбивым людям надежно обеспечено, все будет хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник вручил государственные премии выдающимся россиянам.

"Сегодня праздник — День России. И каждый из нас, безусловно, думает о будущем нашей страны, о будущем нашей родины, о будущем России. А оно, это будущее, фундамент этого будущего, конечно, создаётся сегодня. Создаётся талантливыми, замечательными, трудолюбивыми людьми", — сказал Путин.

"Мы знаем и видим, что когда есть такие архитекторы, которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее налажено, обеспечено. Все будет хорошо", — заявил он.