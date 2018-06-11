В Москве появился специальный тариф велопроката на время ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Специальный тариф велопроката под названием "Fan 2018", рассчитанный на гостей, приезжающих в столицу на несколько дней, появился на время чемпионата мира по футболу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 11 июня по 15 июля 2018 года, в период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА, вводится специальный тариф на велопрокат под названием "Fan 2018". Тариф будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней и планирует в это время пользоваться велопрокатом. Он позволяет подключить доступ к системе проката за 350 рублей, где все поездки в эти три дня будут бесплатными не до 30 минут, а до 60 минут", — приводится на сайте пояснение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Добавляется, что при поездках более часа расчет будет идти по стандартному тарифу.

"Изменение тарифа организовано для того, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу во время проведения чемпионата. Чтобы они смогли увидеть как можно больше достопримечательностей и красот нашего города, используя быстрый и экологичный вид транспорта. В этом сезоне мы бьем все рекорды по велопрокату — уже сейчас количество совершенных поездок превысило один миллион", — заключили в пресс-службе.

Единый городской велопрокат начал работать в 2013 году. Тогда было открыто 79 точек на Бульварном кольце и Фрунзенской набережной. В прошлом году таких точек стало 380. Этим летом планируется открыть еще 50 станций велопроката. Всего на них будут доступны 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ.