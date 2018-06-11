Собянин открыл электродепо "Лихоборы"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, он поблагодарил строителей за проделанную работу и отметил, что с вводом депо метрополитен дополнительно получил 1,5 тысячи рабочих мест.

"Сегодня большой праздник для вас — открывается современное депо, которое создаст новые условия для работы сотрудникам метро, локомотивным бригадам, тем, кто ремонтирует составы. Я надеюсь, что все условия дадут возможность лучше производить ремонт, лучше обслуживать составы и самое главное — увеличить количество пар поездов на линиях, уменьшить интервал между поездами, перегруженные станции войдут в норматив", — сказал он на торжественном открытии электродепо.

Собянин поблагодарил строителей за возведение объекта. "Вы провели большой объем работ. Построили, по сути, огромный современный завод на 1,5 тысячи рабочих мест, таких заводов в стране единицы", — добавил глава города.

По его словам, с 2011 года в рамках развития столичного метро построено и реконструировано семь электродепо. Еще шесть современных электродепо Московский метрополитен получит до 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, строительство электродепо "Лихоборы" было начато в июле 2013 года. Для размещения депо был подобран участок площадью 16,5 гектара в реорганизуемой промзоне на Верхнелихоборской улице. Для выезда подвижного состава из электродепо построены метромост и два однопутных тоннеля общей протяженностью около четырех километров.

Депо "Лихоборы" будет обслуживать подвижной состав Люблинско-Дмитровской линии. Оно предназначено для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава современных моделей 81-717/714. Общая площадь зданий и сооружений электродепо "Лихоборы" составляет 85,7 тысячи квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов и административно-бытовой корпус. После выхода депо на полную мощность в нем будет работать свыше 1,5 тысячи человек.

Сейчас в Московском метрополитене эксплуатируется 18 электродепо. В общей сложности на объектах работают свыше 15,5 тысячи человек.