На фестивале "День России. Московское время" будут продавать сувениры ЧМ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На площадках столичного фестиваля "День России. Московское время" открыты торговые точки с сувенирами к грядущему чемпионату мира по футболу, а также фермерская ярмарка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Одиннадцатого и двенадцатого июня на площадках фестиваля "День России. Московское время" открылись торговые точки. Так, на Новом Арбате, Тверской площади и площади Революции гости фестиваля могут приобрести лицензированные сувениры ЧМ-2018", — говорится на сайте.

Отмечается, что на прилавках можно найти футболки, шапки болельщика, рюкзаки и сумки, сувенирные тарелки, игрушки, блокноты и магниты с символикой чемпионата, а также изделия народных промыслов и блюда русской кухни.

В понедельник в столице открылся масштабный двухдневный фестиваль "День России. Московское время", который пройдёт в столичных парках, а также на площадках в центре города и на улице Профсоюзная. Два праздничных дня в режиме нон-стоп гостей ждут спектакли, концерты и мастер-классы.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.