Сайт транспорта Москвы запустили на семи языках к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1183)

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Раздел с полной навигацией для болельщиков запущен на едином транспортном портале Москвы, сайт функционирует, в том числе, на английском, французском, арабском языках, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Это простой и доступный портал, который позволит всем туристам разобраться в транспортной системе российской столицы", — рассказал Ликсутов.

Он пояснил, что сайт go.transport.mos.ru содержит всю необходимую информацию для навигации болельщиков по городу: сведения о видах общественного транспорта, его расписание и способы оплаты проезда. Туристы могут построить свой маршрут, а также узнать актуальные новости транспортного комплекса Москвы.

"Портал доступен в семи языковых версиях: русской, английской, французской, испанской, немецкой, арабской и португальской. После чемпионата мира мы преобразуем его в удобный транспортный сайт для туристов Москвы на русском и английском языках", — отметил Ликсутов.

По ожиданиям властей, в период чемпионата одновременно сайт будут посещать до 20 тысяч болельщиков одновременно, добавил заммэра.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля.