Сайт транспорта Москвы запустили на семи языках к ЧМ-2018

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Раздел с полной навигацией для болельщиков запущен на едином транспортном портале Москвы, сайт функционирует, в том числе, на английском, французском, арабском языках, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он пояснил, что сайт go.transport.mos.ru содержит всю необходимую информацию для навигации болельщиков по городу: сведения о видах общественного транспорта, его расписание и способы оплаты проезда. Туристы могут построить свой маршрут, а также узнать актуальные новости транспортного комплекса Москвы.
По ожиданиям властей, в период чемпионата одновременно сайт будут посещать до 20 тысяч болельщиков одновременно, добавил заммэра.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля.