Флаг с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на фоне памятника Петру I в Москве

Флаг с символикой чемпионата мира по футболу 2018 на фоне памятника Петру I в Москве

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Футбольные болельщики, приехавшие в столицу на чемпионат мира, смогут отметить День России и познакомиться с достижениями российской культуры на фестивале "День России. Московское время", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"На площадках фестиваля, футбольные болельщики из стран ближнего и дальнего зарубежья, прибывшие в столицу на Чемпионат мира, получат прекрасный шанс познакомиться с культурой нашей страны", — цитирует Сергунину оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Заммэра уточнила, что зрелищные спектакли и шоу, танцевальные мастер-классы и концерты расскажут гостям о вкусах и увлечениях россиян в разные десятилетия с начала XX века и до современности.

Сегодня, 11 июня, в столице открылся масштабный двухдневный фестиваль "День России. Московское время", который пройдёт в столичных парках, а также на площадках в центре города и на улице Профсоюзная. Два праздничных дня в режиме нон-стоп гостей ждут спектакли, концерты и мастер-классы.