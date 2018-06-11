МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ведущий Первого канала Иван Ургант опроверг информацию СМИ о том, что он получил гражданство Израиля.

Ранее СМИ сообщили, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля, новый паспорт ведущий якобы получил в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.

"Я действительно уехал в Израиль… На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь", — написал Ургант в Instagram.