Моор: Тюмень может стать столицей российского киберспорта

ТЮМЕНЬ, 11 июн — РИА Новости. Тюмень претендует на проведение финала Кубка России по киберспорту в 2018 году, сейчас регион ведет переговоры по этому вопросу с Федерацией компьютерного спорта России, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на конференции блогеров "НеФорум-2018", которая проходит в Тюмени.

"Заявка на проведение финала подана, ждем оглашения результатов. В наших планах — сделать Тюменскую область киберспортивной столицей России. Мы готовы встречаться и обсуждать любые конструктивные предложения", — подчеркнул Моор.

Врио губернатора напомнил, что в марте 2018 года Тюмень принимала крупный КиберФестиваль, в котором участвовали более пяти тысяч человек. В крупнейшем ЛАН-турнире по танкам в России приняли участие одновременно игроки из 32 городов.

В качестве площадок для проведения Кубка России по киберспорту в Тюмени рассматриваются спорткомплекс "Центральный", Легкоатлетический манеж, Центр дзюдо или Музейный комплекс Словцова. В последнем сейчас проходит конференция блогеров "НеФорум-2018", собравшая около тысячи участников из разных городов.

"Мы рады, что наш регион интересен блогерскому сообществу. Блогосфера — важная часть современной жизни, практически центр информационного пространства. Мы не боимся приглашать самых разных людей, потому что большинству из тех, кто здесь побывал, Тюменская область нравится", — сказал врио губернатора.

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