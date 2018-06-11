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Общество

В Оренбургском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

11:4811.06.2018
(обновлено: 12:07 11.06.2018)
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© Фото : Оренбургский заповедникЛошадь Пржевальского Райзол с жеребенком в Оренбургском заповедникеЛошадь Пржевальского Райзол с жеребенком в Оренбургском заповеднике
© Фото : Оренбургский заповедник

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первый жеребёнок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике, где три года назад был воссоздан первый вольноживущий табун этих почти исчезнувших животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды России.

Заповедники Оренбуржья вошли в Книгу рекордов России
© ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Наталия Судец
"Заповедники Оренбуржья" вошли в Книгу рекордов России
"В центре реинтродукции лошади Пржевальского заповедника "Оренбургский" (Оренбургская область) появился на свет первый жеребенок в рамках уникальной программы восстановления практически полностью исчезнувшей в России популяции "краснокнижного" животного", — говорится в сообщении.

Как отметила директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова, впервые за три года реализации программы в табуне вольноживущей популяции, в естественных условиях появился приплод. Это означает, что завезенные из Франции и Венгрии животные адаптировались в новых климатических условиях — чувствуют себя как дома и готовы обзаводиться потомством.

"По всем признакам, животные чувствуют себя хорошо, а примерный вес малыша составляет 25-30 килограммов. Рождение жеребенка свидетельствует об успехе — это значит, что мы возрождаем в российских степях популяцию диких лошадей. И это настоящий подарок ко Дню России", — сказала Бакирова.

По информации центра реинтродукции, мать жеребенка Райзол приехала в Оренбуржье из венгерского национального парка "Хортобадь" 20 ноября 2016 года. После прохождения акклиматизации 10 октября 2017 все лошади были выпущены из загона на участок Оренбургского заповедника "Предуральская степь", где провела свою первую вольную зиму.

© Фото : Оренбургский заповедникЖеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике
© Фото : Оренбургский заповедник
Жеребенок лошади Пржевальского родился в Оренбургском заповеднике

"Кобылу с жеребенком сотрудники центра заметили неподалеку от кордона "Сармат" рано утром. Новорожденный самец не отставал от матери, иногда переходя на неуклюжий галоп. Лошади подошли достаточно близко к людям и не обращали на них никакого внимания, что позволило оценить состояние матери и новорожденного", — уточнили в Минприроды.

Лошадь Пржевальского
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татьяна Жарких
Редкий вид: как в Оренбуржье восстанавливают популяцию лошади Пржевальского
В 2014–2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" совместно с Минприроды России разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике на участке "Предуральская степь".

Программа проводится под патронажем президента России Владимира Путина. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является возвращение дикой лошади в природу.

В рамках программы в 2015 году с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. После акклиматизации в октябре 2016 года президент России Владимир Путин выпустил их на участок "Предуральская степь". Всего за три года в заповедник завезли три группы животных: одну из Франции и две из Венгрии. В настоящий момент в заповеднике обитают 35 лошадей Пржевальского.

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