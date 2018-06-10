В Пензе заложат два послания потомкам

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две капсулы с посланиями потомкам, которые будут вскрыты через 45 лет, заложат в центре Пензы в День города 12 июня, сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства области Олег Ягов.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ранее сообщил, что в день празднования 355-летия Пензы 12 июня намечена закладка капсулы "Письмо потомкам" в бетонной стеле у монумента "Росток" на набережной реки Суры, где ранее были заложены капсулы 1967 и 1977 годов. По словам градоначальника, вскрыть капсулу предполагается в 2063 году, в год 400-летия Пензы.

"Два новых послания потомкам будут вскрыты в Пензе в 2063 году. Двенадцатого июня в 9.00 мск состоится церемония закладки двух писем потомкам в стелу у "Ростка". Одно послание адресовано жителям Пензы, а второе подготовили представители молодежного парламента для тех, кто будет молодыми в 2063 году", — написал Ягов в своем микроблоге в Twitter.

Ранее капсула с письмами потомкам с указанием вскрыть ее спустя 50 лет была заложена представителями трех поколений жителей Пензы в памятную стелу у монумента "Росток" 6 ноября 1967 года, затем еще одна капсула была заложена туда же в 1977 году. Текст этих посланий держался в тайне. Обе эти капсулы извлекли из стелы, прочитали на митинге 7 ноября 2017 года, а затем передали на вечное хранение в Пензенский государственный краеведческий музей.

Два новых послания потомкам будут вскрыты в Пензе в 2063 году

12 июня в 9 ч. состоится церемония закладки двух писем потомкам в стелу у "Ростка". 1 послание адресовано жителям Пензы, а 2 подготовили представители Молодежного парламента для тех, кто будет молодыми в 2063 году. pic.twitter.com/tohLng7ChV — Олег Ягов (@oleg_yagov) 10 июня 2018 г.

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