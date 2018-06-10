В Москве в Красочном забеге приняли участие около пяти тысяч человек

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Около пяти тысяч человек приняли участие в VI Красочном забеге в Москве в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По данным мэрии, участникам, многие из которых вышли в оригинальных костюмах, надо было пробежать через четыре разноцветные зоны. За лучшие образы награждали на главной сцене.
"Супруги Сергей и Юлия Конякины стали самыми быстрыми в этом соревновании. На втором месте Василий Пермитин и Елена Толобова, на третьем — Евгений Маков и Ольга Тупоногова", — добавляется в сообщении.
Праздник завершился оригинальным фейерверком — тысячи людей одновременно подбросили в воздух заранее подготовленную краску.