В Москве в Красочном забеге приняли участие около пяти тысяч человек

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Около пяти тысяч человек приняли участие в VI Красочном забеге в Москве в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Около пяти тысяч человек приняли участие в VI Красочном забеге. Почти три тонны краски ушло на то, чтобы сделать старт на Ходынском поле ярким", — говорится в сообщении.

По данным мэрии, участникам, многие из которых вышли в оригинальных костюмах, надо было пробежать через четыре разноцветные зоны. За лучшие образы награждали на главной сцене.

"Супруги Сергей и Юлия Конякины стали самыми быстрыми в этом соревновании. На втором месте Василий Пермитин и Елена Толобова, на третьем — Евгений Маков и Ольга Тупоногова", — добавляется в сообщении.

Праздник завершился оригинальным фейерверком — тысячи людей одновременно подбросили в воздух заранее подготовленную краску.