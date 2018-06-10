Участники митинга «За свободную Россию без репрессий и произвола» на проспекте Сахарова в Москве. 10 июня 2018

Участники митинга «За свободную Россию без репрессий и произвола» на проспекте Сахарова в Москве. 10 июня 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Митинг на проспекте Академика Сахарова в российской столице завершен, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили ранее РИА Новости в ГУМВД по Москве, в согласованном митинге оппозиции принимали участие около 1,7 тысячи человек.

На митинге перед собравшимися выступили представители партий и политических движений, общественные активисты.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов по завершении митинга призвал к объединению оппозиционных политических сил. "По одиночке мы пропадем", — сказал он.

В ходе акции звучали призывы к освобождению заключенных, осужденных, по мнению оппозиции, по политическим мотивам, к решению экологических и жилищных проблем и антиправительственные лозунги.