В Москве все трамваи будут работать без турникетов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Все московские трамваи начнут работать без турникетов с 16 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%", — написал Собянин в своём микроблоге в Twitter.

С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что с 12 мая на бестурникетный режим работы перейдут трамваи еще четырех маршрутов, проходящих на северо-востоке, востоке и в центре столицы. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.