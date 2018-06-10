СПЧ выступил в защиту студентов МГУ, разрисовавших рекламный щит к ЧМ-2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поддержал решение прокуратуры Москвы, которая ранее отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме на первокурсника филфака МГУ Дмитрия Петелина, разрисовавшего рекламный щит к чемпионату мира по футболу, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщается, СПЧ рассмотрел коллективное заявление депутатов с требованием прекратить уголовное преследование. Совет считает, что действия Петелина и еще двоих студентов не могут быть расценены как вандализм, "поскольку главным квалифицирующим признаком статьи 214 Уголовного кодекса РФ является именно осквернение зданий (сооружений, иного имущества), а не собственно повреждение имущества".

"В этой связи правозащитники поддерживают правовую позицию прокуратуры ЗАО города Москвы, отменившей 9 июня постановление о возбуждении уголовного дела. Совет также поддерживает позицию Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, выступившего с письмом в защиту своих студентов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что троих жителей Москвы задержали за порчу рекламной конструкции в районе станции метро "Университет", было возбуждено дело по статье "вандализм". Ущерб составил 65 тысяч рублей. Инициативная группа МГУ в свою очередь сообщила, что задержанные были студентами вуза, против одного из них, первокурсника филологического факультета Дмитрия Петелина, и было возбуждено уголовное дело. Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали более 50 тысяч человек. В защиту студента выступили студенты филологического факультета МГУ и студенты филологи НИУ ВШЭ, а также профсоюз преподавателей высшей школы "Университетская солидарность".