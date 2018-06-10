Полиция Москвы насчитала 1,7 тысячи человек на акции оппозиции

Участники митинга «За свободную Россию без репрессий и произвола» на проспекте Сахарова в Москве. 10 июня 2018

Участники митинга «За свободную Россию без репрессий и произвола» на проспекте Сахарова в Москве. 10 июня 2018

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Согласованный митинг оппозиции проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. По данным ГУМВД по Москве, в мероприятии принимают участие около 1,7 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, перед собравшимися выступают представители оппозиционных партий "Яблоко", "Гражданская инициатива", ПАРНАС, а также представители других общественно-политических движений.

"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности", — говорится в сообщении ГУМВД по столице.