Сахалинские рыбаки спасли попавшего в сети сивуча

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. На юге Сахалина рыбаки вызволили из сетей сивуча, сообщил РИА Новости в воскресенье мэр Анивского района Артем Лазарев.

"Сообщение о происшествии около устья реки Лютога поступило от рыбаков, которые отправлялись на промысел камбалы, в нашу единую диспетчерскую службу около 10.00", — заявил собеседник агентства.

По его словам, местные рыбаки сами стали спасть морское млекопитающее. К сожалению, оказавшийся в плену с сивучем дельфин был к тому моменту уже мертв. Людям пришлось буксировать животных к берегу около одного километра и там освобождать от сетей. Сивуч сразу же уплыл в море.

Случаи, когда в сетях оказываются крупные морские млекопитающие, нередки. Иногда они попадаются в брошенные промысловиками орудия лова. По словам рыбаков, сети были довольно ветхими.

"Дельфин мог погибнуть от нехватки воздуха или от стресса, оказавшись в плену. В таких ситуациях у животного может развиться даже инсульт или инфаркт. Поэтому так важно, чтобы рыбаки следили за тем, чтобы снасти не оставались в море. Именно сети стали причиной гибели гренландского кита, мертвую тушу которого вынесло на побережье Углегорского района (западное побережье Татарского пролива)", — прокомментировал РИА Новости известный сахалинский зоозащитник Питер ван дер Вольф.