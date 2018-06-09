В Госдуму внесли проект об ограничении срока для заключения договора ОСАГО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов внесли в Госдуму законопроект, который обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту мотивированный отказ от его заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Они обращают внимание, что на сегодняшний день нормативными правовыми актами не установлен срок, в течение которого страховщик обязан рассмотреть заявление и заключить договор ОСАГО. С одной стороны, согласно правилам Российского союза автостраховщиков (РСА), страховщик обязан заключить договор ОСАГО в день обращения, если клиент этого требует, с другой, страховщик может воспользоваться правом на проведение осмотра транспортного средства.
Таким образом, прямая обязанность заключить договор ОСАГО в день обращения не закреплена, а правила РСА определяют только обязанность договориться о месте, но не о времени осмотра, напоминают разработчики. Они также отмечают, что ряд страховщиков применяют общие сроки для заключения публичного договора, установленные статьей 445 Гражданского кодекса.