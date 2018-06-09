В Госдуму внесли проект об ограничении срока для заключения договора ОСАГО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов внесли в Госдуму законопроект, который обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту мотивированный отказ от его заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия — проверку документов, осмотр транспортного средства (при необходимости), пополнение бланков полисов, а во-вторых, будет являться гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек", — поясняют разработчики.

Они обращают внимание, что на сегодняшний день нормативными правовыми актами не установлен срок, в течение которого страховщик обязан рассмотреть заявление и заключить договор ОСАГО. С одной стороны, согласно правилам Российского союза автостраховщиков (РСА), страховщик обязан заключить договор ОСАГО в день обращения, если клиент этого требует, с другой, страховщик может воспользоваться правом на проведение осмотра транспортного средства.

Таким образом, прямая обязанность заключить договор ОСАГО в день обращения не закреплена, а правила РСА определяют только обязанность договориться о месте, но не о времени осмотра, напоминают разработчики. Они также отмечают, что ряд страховщиков применяют общие сроки для заключения публичного договора, установленные статьей 445 Гражданского кодекса.

"Данный срок составляет 30 дней и позволяет на законных основаниях затягивать вопрос рассмотрения заявления и заключения договора ОСАГО на указанный период. В результате, гражданин, обратившийся для заключения договора путем направления заявления либо поставленный перед необходимостью осмотра транспортного средства, может месяц ожидать заключения договора либо получения мотивированного отказа. Сложившаяся ситуация существенно нарушает права граждан на заключение договора ОСАГО и требует законодательного урегулирования", — считают авторы законодательной инициативы.