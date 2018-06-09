Омской учительнице, уволенной из-за фото в купальнике, предложили вернуться

НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Молодая учительница истории, которая была вынуждена уволиться из школы в Омске из-за появившихся в сети фото в купальнике, сможет продолжить работать учителем в той же или другой школе, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Омской области.

Как сообщила ранее мэрия Омска, молодую учительницу по ее заявлению уволили из школы после распространения в интернете ее фотографий в купальнике, что недопустимо в соответствии со школьным кодексом этики педагогов. Как выяснилось, Виктория Попова в свободное от основной работы время проходила обучение в модельной школе и фотографировалась в купальнике. Свои фото в соцсетях она не выкладывала, однако их в рекламных целях опубликовала модельная школа. Увольнение вызвало резонанс, многие пользователи соцсетей вступились за девушку.

"Сегодня в региональном Минобразования прошла встреча министра Татьяны Дерновой с Викторией Поповой и руководством школы по поводу случившейся истории, основой которой стали возмущения родителей. В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем", — говорится в предоставленном СМИ комментарии.

Представитель пресс-службы пояснил РИА Новости, что в ходе встречи девушке предложили вернуться на работу учителем в ту же или другую школу. По его словам, Попова сказала, что подумает.

Ранее в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости Виктория Попова отказалась отвечать на вопрос о планах дальнейшего трудоустройства, но сказала, что сожалеет о том, что ее личная жизнь стала достоянием общественности.