В Москве приняли документы на жилье пострадавшим от паводка в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 9 июн — РИА Новости. Документы на получение жилья для пострадавших от майского паводка 2017 года на Ставрополье, о которых говорилось в ходе прямой линии с президентом, приняты на рассмотрение в Москве, сообщило краевое министерство ЖКХ.

В четверг в ходе прямой линии к президенту Владимиру Путину обратилась жительница села Левокумка Евгения Лаврик, которой отказали в выдаче жилищного сертификата. По информации властей региона, главной причиной отказа послужило получение сертификата на это жилье после паводка в 2002 году. Всего с проблемой получения сертификатов в Левокумке столкнулись 17 семей.

В пресс-службе губернатора ранее сообщили РИА Новости, что власти Ставрополья повторно направили в Москву документы на получение государственных жилищных сертификатов для пострадавших при майском паводке-2017.

"Документы уже приняты в Москве", — сообщает министерство ЖКХ.

Как отмечается, глава ведомства Роман Марченко посетил Лаврик, поблагодарил ее за проявленную активность и сообщил, что власти максимально оперативно отреагировали на поручение президента России.

Ранее губернатор Ставрополья отметил, что сертификаты предполагается погасить в августе, чтобы к осени пострадавшие смогли поселиться в новых домах.

Паводок в Ставропольском крае в мае 2017 года вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.