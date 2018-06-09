Россельхознадзор ограничил поставки продукции еще двух компаний Белоруссии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 9 июня вводит временные ограничения на ввоз в Россию продукции двух предприятий Белоруссии — "Витебского мясокомбината" и ОАО "Молоко" (производственный цех в городе Новолукомль), говорится в сообщении ведомства.

Ограничения в отношении "Витебского мясокомбината" были введены из-за повторного выявления бактерий группы кишечной палочки в говядине, в отношении компании "Молоко" — из-за выявления альбендазола в питьевом молоке.

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, которую производят "Агрокомбинат Несвижский", Мостовский филиал Гродненского областного потребительского общества, ООО "ПокетПак", "Калинковичский мясокомбинат", Стародорожский производственный участок "Слуцкого сыродельного комбината", а также форелевое хозяйство "Лохва".

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении их продукции. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.

Россия с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.