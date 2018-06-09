В Белгороде проверят данные о выдаче зарплат в магазине подарочными картами

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку информации о выдаче работникам гипермаркетов "Линия" части заработной платы подарочными картами, сообщает надзорное ведомство.МОЁ! Белгород" также сообщал, что четверть заработка будет переводиться работникам на подобные карты, а в магазинах "Линия" по ним будет предоставляться скидка 5%. При этом снять деньги или перевести их на другую карту нельзя.
"В связи с сообщением региональных средств массовой информации о выдаче четверти заработной платы работникам гипермаркета "Линия" в виде карт, прокуратурой Белгородской области организована проверка", — говорится в сообщении.
Представитель пресс-службы корпорации не смог прокомментировать РИА Новости информацию, опубликованную в СМИ.
Корпорация "Гринн" создана в 1992 году. Основным видом деятельности является управление межрегиональной сетью 27 продовольственных гипермаркетов "Линия", расположенных в 10 областях ЦФО.