В Белгороде проверят данные о выдаче зарплат в магазине подарочными картами

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку информации о выдаче работникам гипермаркетов "Линия" части заработной платы подарочными картами, сообщает надзорное ведомство.

Информация о том, что работники гипермаркетов "Линия" корпорации "Гринн" получили 25% заработной платы подарочными картами появилась 9 июня в СМИ нескольких регионов. В частности, информационное агентство "Орелград" сообщило, что на такой карте будет находиться сумма, равная 25% зарплаты, и приобрести продукты по ней можно будет только в гипермаркетах данной сети. Информационный портал " МОЁ! Белгород " также сообщал, что четверть заработка будет переводиться работникам на подобные карты, а в магазинах "Линия" по ним будет предоставляться скидка 5%. При этом снять деньги или перевести их на другую карту нельзя.

"В связи с сообщением региональных средств массовой информации о выдаче четверти заработной платы работникам гипермаркета "Линия" в виде карт, прокуратурой Белгородской области организована проверка", — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы корпорации не смог прокомментировать РИА Новости информацию, опубликованную в СМИ.

Корпорация "Гринн" создана в 1992 году. Основным видом деятельности является управление межрегиональной сетью 27 продовольственных гипермаркетов "Линия", расположенных в 10 областях ЦФО.