МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Николай Усков освобожден от должности главного редактора "Forbes" Россия, данное кадровое решение обусловлено неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины, говорится в заявлении медиагруппы ACMG, которой принадлежит издание.

"Николай Усков освобожден от должности главного редактора "Forbes", исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

"Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о не конкуренции", — пояснил директор по связям с общественностью международной медиагруппы ACMG Дмитрий Озман, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что Мазурин стоял у истоков российского "Forbes" и является экспертом в области деловой журналистики.

"Мазурин будет отвечать за работу редакции журнала Forbes, сайта Forbes.ru и продолжит развивать коммуникации со средним и крупным бизнесом", — говорится в сообщении медиагруппы.

Работу Forbes Life по прежнему курирует его главный редактор Андрей Золотов. Международная медиагруппа ACMG продолжит развивать как уже зарекомендовавшие себя форматы – Forbes клубы, Forbes конференции, так и новые направления – медийную площадку Forbes Video, клуб частных капиталов Forbes Investment Club и другие, говорится в сообщении.