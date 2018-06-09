Найденного в подъезде в центре Москвы рысенка отправили в центр передержки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Рысенка, найденного в подъезде жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве, отправили в центр передержки департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в жилом доме на Кутузовском проспекте в подъезде обнаружили детеныша рыси. Отмечалось, что спасатели обезопасили лестничную клетку и окружили зверя, никто из жильцов дома не пострадал.

"На место выезжали МЧС, центр передержки департамента природопользования забрал рысь", — говорится в сообщении.