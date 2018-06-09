Собянин открыл московский оперативный штаб ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия Международного вещательного центра ЧМ-2018 по футболу в Москве. 9 июня 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия Международного вещательного центра ЧМ-2018 по футболу в Москве. 9 июня 2018

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл городской оперативный штаб Чемпионата мира по футболу, расположенный на территории Лужников.

"Москвичи привыкли к большим мероприятиям, но такие мероприятия как чемпионат мира по футболу, в Москве бывают очень редко", — сказал Собянин.

По его словам, штаб создан для мониторинга ситуации и решения вопросов, возникающих в ходе проведения чемпионата. При этом сотрудники штаба имеют полномочия на месте принимать все необходимые решения.

В состав городского оперативного штаба входят представители органов власти Москвы и силовых ведомств, руководителем штаба является заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В рамках штаба действует рабочая группа, включающая сотрудников департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, департамента спорта и туризма, департамента ЖКХ, департамента транспорта, департамента информационных технологий, префектуры Центрального административного округа и АО "Лужники".

С субботы члены рабочей группы приступили к ежедневному дежурству в штабе, а в дни проведения матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак" планируется развертывание городского оперативного штаба в полном или сокращенном составе в зависимости от обстановки.