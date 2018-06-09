"Нордавиа" предупредила о мошеннических рассылках от лица авиакомпании

Пассажиры у стойки, где продаются авиабилеты на рейсы авиакомпании Нордавиа — региональные авиалинии

Пассажиры у стойки, где продаются авиабилеты на рейсы авиакомпании Нордавиа — региональные авиалинии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Нордавиа" предупредила о мошенниках, которые от ее лица рассылают электронные письма с уведомлением о денежном выигрыше.

"В адрес "Нордавиа" поступают обращения с информацией об e-mail-рассылках писем с использованием названия электронной почты авиакомпании "Нордавиа – региональные авиалинии", в которых пассажиров уведомляют о выигрыше денежных призов и просят перейти по ссылке для выполнения дальнейших действий", — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, что "Нордавиа – региональные авиалинии" не рассылала подобных писем, по выявленным фактам компания проводит расследование. "Нордавиа" также призывает быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

"Нордавиа" образована в 2004 году, выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России и за рубеж. В парке перевозчика девять пассажирских лайнеров Boeing-737-500.