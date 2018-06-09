"Просвещение" добилось удаления своего контента с 58 сайтов-нарушителей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Юристам издательства "Просвещение", выпускающего учебники, учебные пособия, в том числе для подготовки к ЕГЭ, удалось с начала этого года добиться удаления контента более 500 авторов издательства с 58 сайтов-нарушителей, сообщила РИА Новости вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ГК "Просвещения" Наталья Фирсова.

"С начала этого года юристами Издательства "Просвещение" направлено более 50 претензий сайтам-нарушителям и хостинг-провайдерам. По результатам проведенной работы с 58 сайтов-нарушителей удален контент более 500 авторов Издательства, не предоставлявших свои произведения и материалы для публикации в сомнительных источниках, в том числе с сомнительными решениями", — сказала она.

Собеседница отметила, что в настоящее время поданы 3 иска Московский городской суд к хостинг-провайдерам об ограничении доступа к пиратским сайтам-нарушителям. В отношении 7 сайтов приняты определения о принятии предварительных обеспечительных мер по блокировке доступа.

Как сообщалось, Роскомнадзор на этой неделе внес в единый реестр запрещенной информации 93 ресурса с ответами на вопросы школьных экзаменов. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что с 2018 года при проведении ЕГЭ будет задействованы специальные технологии, которые позволят защититься от мошенников и исключить влияние человеческого фактора на результаты. Он отмечал, что люди, которые пытаются продать якобы ответы на ЕГЭ, — мошенники.