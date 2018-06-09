НОВОСИБИРСК, 9 июн — РИА Новости. Семья Журовых из Томска, пожаловавшаяся президенту России в ходе "прямой линии", сможет получить земельный участок, выделяемый регионом многодетным семьям, через 2-3 года, сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В четверг в ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным мать троих детей Наталья Журова сообщила, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, но с тех пор очередь сократилась только наполовину. По ее словам, когда она обратилась "в свой регион", то получила ответ, что якобы в Томской области землю в первоочередном порядке могут получить только семьи, имеющие четырех и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.

"Мгновенно предоставить земельный участок Наталье Николаевне Журовой, позвонившей на "прямую линию" президенту, мы не можем. Потому что главным для меня всегда был закон. А закон обязывает власть предоставлять землю строго в порядке очереди. Ни разговор с президентом, ни встреча с губернатором не дают основания закон нарушить. И Наталья Николаевна, и ее муж Алексей Иванович на встрече со мной с этим согласились", — сказал Жвачкин, слова которого приводит пресс-служба администрации области.

Глава региона пояснил, что поручил предусмотреть в региональном бюджете на 2019 год дополнительные средства, необходимые на подготовку земельных участков для индивидуального жилищного строительства и передачи их многодетным семьям.

"Это позволит в несколько раз ускорить работы, а значит, и движение очереди. Благодаря этим мерам семья Журовых получит земельный участок уже через 2-3 года", — сказал губернатор.

Жвачкин подчеркнул, что "как губернатор и как глава семьи", хочет, чтобы все многодетные семьи "уже сегодня получили земельные участки с дорогами, сетями водоснабжения, с электроэнергией и другими благами цивилизации". "Но подготовка этих благ требует огромных средств, в том числе бюджетных", — пояснил он.

По информации пресс-службы администрации, в Томской области более 3700 льготников стоят в очереди на получение по федеральному закону бесплатных земельных участков для строительства жилья, включая 1068 многодетных семей в Томске. В то же время областной закон с 2015 года дает приоритетное право на получение земли для индивидуального жилищного строительства семьям с четырьмя и более детьми, а также семьям с детьми-инвалидами. Как уточнил глава региона, с принятием областного закона 420 семей получили приоритетное право на землю, внеся подвижки в общую очередь.