Более 250 выпускников написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 250 российских выпускников написали ЕГЭ по информатике в 2018 году на 100 баллов, за ЕГЭ по географии 100 баллов получили 64 человека, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в субботу.

"По итогам первых экзаменов есть первые стобалльники 2018 года. Шестьдесят четыре участника написали на 100 баллов ЕГЭ по географии, 254 – по информатике", — говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. Экзамен географии и информатике выпускники написали 28 мая.